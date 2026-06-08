В Венгрии антикоррупционное ведомство требует расследовать злоупотребления топ-чиновников из окружения Орбана

Управление по вопросам добропорядочности Венгрии считает, что деятельность должностных лиц правительства бывшего премьер-министра Виктора Орбана следует расследовать из-за "исчезновения миллиардов евро" средств Европейского Союза. Об этом в комментарии Politico заявил руководитель Управления Ференц Пал Биро, пишет УНН.

Биро заявил, что "политики, вероятно, могут быть привлечены к уголовной ответственности" из-за их участия в возможной схеме "систематического обмана" европейских налогоплательщиков во время 16-летнего правления Орбана.

Моя команда выявила ряд уголовных дел, где, по моему личному мнению, мы как страна должны быть в состоянии вернуть эти средства и репатриировать их, так как большинство из них уже покинули страну