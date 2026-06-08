В Венгрии антикоррупционное ведомство требует расследовать злоупотребления топ-чиновников из окружения Орбана
Киев • УНН
В Венгрии выявили схему хищения 3,5 миллиарда евро на госзакупках. Антикоррупционный орган требует расследовать действия чиновников из окружения Орбана.
Управление по вопросам добропорядочности Венгрии считает, что деятельность должностных лиц правительства бывшего премьер-министра Виктора Орбана следует расследовать из-за "исчезновения миллиардов евро" средств Европейского Союза. Об этом в комментарии Politico заявил руководитель Управления Ференц Пал Биро, пишет УНН.
Детали
Биро заявил, что "политики, вероятно, могут быть привлечены к уголовной ответственности" из-за их участия в возможной схеме "систематического обмана" европейских налогоплательщиков во время 16-летнего правления Орбана.
Моя команда выявила ряд уголовных дел, где, по моему личному мнению, мы как страна должны быть в состоянии вернуть эти средства и репатриировать их, так как большинство из них уже покинули страну
Впрочем, Биро не выдвигал конкретных обвинений против Орбана или других членов его близкого окружения.
По данным надзорного органа, три компании получили большинство государственных контрактов на поставку товаров и услуг, причем сумма, взимаемая по этим контрактам, была искусственно завышена.
Биро сказал, что правительство потратило около 10 миллиардов евро на эти три фирмы за последние четыре года. Он не назвал имен причастных компаний.
Завышение цен, которое мы считаем подверженным коррупционному риску… составит 3,5 миллиарда евро
Биро подчеркнул, что тендеры на государственные закупки были "сманипулированы", а цены на основные товары взимались в несколько раз выше рыночной цены.
Также он рассказал, что при предыдущем правительстве подвергался "политически мотивированным нападениям", а также был мишенью для попыток взяточничества, пытаясь расследовать схему государственных закупок.
Комментируя эти заявления, представитель Европейской комиссии подчеркнул, что существует "нулевая толерантность к мошенничеству против бюджета ЕС".
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