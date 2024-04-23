Парламент уволил 7 членов Счетной палаты - нардеп

Верховная Рада уволила 7 членов Счетной палаты, срок полномочий которых истек в 2024 году, тогда как 5 членов остались, сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

"Парламент уволил 7-м членов Счетной палаты у кого закончился срок полномочий 15 марта 2024 года. Речь о: Богуне, Дидыке, Неизвестном, Ивановой, Огонь, Яремчуке и Майснере", - сообщил Железняк в Telegram.

По его словам, нардепы отдали 264 голоса "за".

"В Счетной останется 5 членов. Но коллеги настаивают, что она все еще сможет принимать решения (ну, так креативно трактуют кворум)", - указал нардеп.

При этом Железняк написал, что "реформа Счетной очень вероятно будет в условиях под деньги США...и не только у них". "Поэтому это не последнее увольнение из действующей Счетной палаты... еще минимум 5-ть", - отметил нардеп.

Дополнение

Членами Счетной палаты останутся: Кирилл Клименко, Сергей Ключка, Геннадий Плис, Елизавета Пушко-Цибуляк и председатель Счетной палаты Ольга Пищанская.

Напомним

Сегодня Рада планировала рассмотреть вопрос увольнения члена Счетной палаты Андрея Дидыка, который написал заявление на увольнение по собственному желанию.

При этом Рада отложила большинство громких отставок, которые обсуждались.