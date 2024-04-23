Парламент уволил 7 членов Счетной палаты - нардеп

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Николай Сольский отреагировал на заявление НАБУ об объявлении ему подозрения по делу о завладении государственной землей, заявив, что речь идет о событиях 2017-2018 годов.
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В Харькове прогремели взрывы, жителей предупредили о необходимости быть осторожными из-за обстрелов со стороны российских оккупационных войск.
На Киевщине в лицее построили современное укрытие почти на 300 кв.м - Руслан Кравченко
В Броварском лицее №4 на Киевщине построили современное убежище площадью почти 300 квадратных метров, рассчитанное на 250 детей.
США уже перебросили в Польшу и Германию часть оружия из первого пакета помощи Украине - СМИ
Соединенные Штаты уже перебросили значительную часть оружия из пакета первой помощи Украине на склады в Польше и Германии, сократив время, необходимое для поставки после утверждения законопроекта о военной помощи.
Оккупанты активизируют строительство укреплений в Крыму на фоне международной помощи Украине - "АТЭШ"
На фоне международной военной и финансовой помощи Украине оккупанты начали активизировать строительство фортификационных сооружений по всему Крыму.
Цена на газ для украинцев останется неизменной: Нафтогаз зафиксировал тариф еще на год
Нафтогаз Украины продлил действие "Фиксированного" тарифа еще на один год, сохранив цену на газ для населения на уровне 7,96 грн (с НДС) за кубометр до 30 апреля 2025 года.
К пожизненному лишению свободы приговорили нацгвардейца, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре
Солдат Национальной гвардии, который в январе 2022 года застрелил 4 коллег и ранил еще 5 на заводе в Днепре, был приговорен к пожизненному заключению за убийство, покушение на убийство, кражу оружия, дезертирство и другие обвинения.
С 2021 года выросло количество расследований нарушения экологического законодательства до 8-9 тыс.
В последние годы в Украине возросло количество сообщений о фактах нарушения экологического законодательства. Также с 2021 года прослеживается устойчивая тенденция к увеличению количества направленных в суд обвинительных актов.
Омбудсмен отреагировал на смерть мужчины по дороге в учебный центр: говорит, украинец был признан годным, открыл производство
По дороге в учебный центр умер украинец, признанный годным к военной службе, что побудило Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца открыть производство по факту нарушения прав человека и взять под личный контроль расследование обстоятельств его смерти.