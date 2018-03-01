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Парламент принял в первом чтении законопроект, усиливающий защиту авторского права

Парламент принял в первом чтении законопроект, усиливающий защиту авторского права

Киев  •  УНН

 • 10688 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Украинский парламент принял в первом чтении законопроект об организациях коллективного управления, передает УНН со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

“Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об организациях коллективного управления”, — говорится в сообщении.

Речь идет о проекте Закона Украины № 7466 “Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав”, цель которого — установление в Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав.

В прошлом году Офис торгового представителя США в “Специальном докладе 301” по состоянию защиты прав интеллектуальной собственности в Украине, отметил незначительный прогресс по совершенствованию законодательства о деятельности организаций коллективного управления по сбору роялти.

В конце 2017 года Украине было предоставлено 120 дней (до конца апреля 2018 года) для совершенствования деятельности организаций коллективного управления. В случае отсутствия положительных сдвигов, Украине грозит лишение права отечественных производителей беспошлинного ввоза на территорию CША продукции по 155 товарным позициям украинского экспорта.

Проект Закона № 7466 предлагает определить по одной ОКУ по каждой из сфер коллективного управления. Благодаря этому автор будет знать, какая организация отвечает за то или иное направление деятельности и какой категорией деятелей искусств занимается. Законопроектом также предлагается ввести критерии отбора: только организации, имеющие наибольший репертуар, международное признание и реальную поддержку правообладателей смогут получить статус организаций коллективного управления.

По новому закону организации будут обязаны постоянно отчитываться о своей деятельности, сообщать художнику об использовании его произведений, причитающемуся ему вознаграждению и тому подобное. Правообладатели смогут через свои онлайн-кабинеты иметь постоянный детализированный доступ к ежегодным отчетам, которые будут общедоступными на сайтах этих организаций.

“В случае вступления в силу проекта закона № 7466 авторы получат реальные механизмы влияния на деятельность организаций коллективного управления вплоть до увольнения руководителя. В свою очередь удобство и понятность системы для пользователей увеличит сборы, которые будут поступать правообладателям”, - пояснил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук.

Справка УНН.

Организации коллективного управления (ОКУ) — это учреждения, которым авторы произведений или правообладатели могут передавать свои полномочия на управление авторскими правами. Таким образом, ОКУ могут от имени авторов произведений заключать договоры с пользователями, согласовывать размер вознаграждения (роялти), собирать, распределять и выплачивать собранное вознаграждение. Именно они обеспечивают защиту прав интеллектуальной собственности музыкантов, писателей, художников и других правообладателей.

Напомним, Кабмин поддержал проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав”.

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