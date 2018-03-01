Парламент ухвалив у першому читанні законопроект, що посилює захист авторського права

“Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про організації колективного управління”, — сказано у повідомленні.

Мова йде про проект Закону України № 7466 “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав”, мета якого — встановлення в Україні ефективної та прозорої системи колективного управління майновими правами у сфері авторського права і суміжних прав.

Минулого року Офіс торговельного представника США у “Спеціальній доповіді 301” щодо стану захисту прав інтелектуальної власності в Україні, відзначив незначний прогрес з вдосконалення законодавства щодо діяльності організацій колективного управління зі збору роялті.

Наприкінці 2017 року Україні було надано 120 днів (до кінця квітня 2018 року) для вдосконалення діяльності організацій колективного управління. У разі відсутності позитивних зрушень, Україні загрожує позбавлення права вітчизняних виробників безмитного ввезення на територію CША продукції за 155 товарними позиціями українського експорту.

Проект Закону № 7466 пропонує визначити по одній ОКУ за кожною зі сфер колективного управління. Завдяки цьому автор знатиме, яка організація відповідає за той чи інший напрям діяльності та якою категорією митців опікується. Законопроектом також пропонується запровадити критерії відбору: лише організації, які мають найбільший репертуар, міжнародне визнання та реальну підтримку правовласників зможуть набути статусу організацій колективного управління.

За новим законом організації будуть зобов’язані постійно звітувати про свою діяльність, повідомлятиме митцю про використання його творів, належну йому винагороду тощо. Правовласники зможуть через свої онлайн-кабінети мати постійний деталізований доступ до щорічних звітів, що будуть загальнодоступними на сайтах цих організацій.

“У разі набуття чинності проекту закону № 7466 автори отримають реальні механізми впливу на діяльність організацій колективного управління аж до звільнення керівника. У свою чергу зручність і зрозумілість системи для користувачів збільшить збори, які будуть надходити правовласникам”, — пояснив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Тітарчук.

Довідка УНН.

Організації колективного управління (ОКУ) — це установи, яким автори творів або правовласники можуть передавати свої повноваження на управління авторськими правами. Таким чином, ОКУ можуть від імені авторів творів укладати договори з користувачами, погоджувати розмір винагороди (роялті), збирати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду. Саме вони забезпечують захист прав інтелектуальної власності музикантів, письменників, художників та інших правовласників.

Нагадаємо, Кабмін підтримав проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав”.