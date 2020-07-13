Парламент назначил молодым ученым именные стипендии ВР

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 77374 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104974 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109869 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138279 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112225 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133898 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102513 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102659 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104912 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102212 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Парламент назначил молодым ученым именные стипендии ВР

Парламент назначил молодым ученым именные стипендии ВР

Киев  •  УНН

 • 11847 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3815 о назначении в 2020 году именных стипендий ВРУ для молодых ученых - докторов наук. Соответствующее решение поддержали 346 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"В соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины "Об именных стипендиях Верховной Рады Украины для молодых ученых - докторов наук" и представлении Комитету Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций назначить в 2020 году 30 именных стипендий Верховной Рады Украины для молодых ученых - докторов наук", - говорится в тексте постановления.

Таким образом, именные стипендии назначены 30 ученым.

"(ВР постановил - ред.) Аппарату Верховной Рады Украины обеспечить в соответствии с настоящим Постановлением выплату именных стипендий Верховной Рады Украины для молодых ученых - докторов наук начиная с 1 января 2020 года", - говорится также в постановлении.

Напомним, Верховная Рада сделала шаг к повышению стипендий детям-сиротам. Так, нардепы приняли за основу законопроект №2013 о внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" по повышению размера стипендии и ежегодной помощи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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