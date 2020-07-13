Парламент назначил молодым ученым именные стипендии ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3815 о назначении в 2020 году именных стипендий ВРУ для молодых ученых - докторов наук. Соответствующее решение поддержали 346 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
"В соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины "Об именных стипендиях Верховной Рады Украины для молодых ученых - докторов наук" и представлении Комитету Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций назначить в 2020 году 30 именных стипендий Верховной Рады Украины для молодых ученых - докторов наук", - говорится в тексте постановления.
Таким образом, именные стипендии назначены 30 ученым.
"(ВР постановил - ред.) Аппарату Верховной Рады Украины обеспечить в соответствии с настоящим Постановлением выплату именных стипендий Верховной Рады Украины для молодых ученых - докторов наук начиная с 1 января 2020 года", - говорится также в постановлении.
Напомним, Верховная Рада сделала шаг к повышению стипендий детям-сиротам. Так, нардепы приняли за основу законопроект №2013 о внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" по повышению размера стипендии и ежегодной помощи.