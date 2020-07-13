Парламент призначив молодим ученим іменні стипендії ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №3815 про призначення у 2020 році іменних стипендій ВРУ для молодих учених - докторів наук. Відповідне рішення підтримали 346 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
"Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук" та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій призначити у 2020 році 30 іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук", - йдеться у тексті постанови.
Таким чином, іменні стипендії призначено 30 ученим.
"(ВР постановляє - ред.) Апарату Верховної Ради України забезпечити згідно з цією Постановою виплату іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук починаючи з 1 січня 2020 року", - йдеться також у постанові.
Нагадаємо, Верховна Рада зробила крок до підвищення стипендій дітям-сиротам. Так, нардепи ухвалили за основу законопроект №2013 про внесення змін до статті 8 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо підвищення розміру стипендії та щорічної допомоги.