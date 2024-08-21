Верховная Рада поддержала законопроект о ратификации Римского статута, сообщил в среду нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

«Парламент поддержал ратификацию Римского статута. ЗА - 281», - написал Железняк.

По его словам, народным депутатам перед голосованием передали письма поддержки от Генштаба и Буданова.

Также Железняк указал, что очень тяжелая дискуссия была во время рассмотрения. Было много выступлений и за и против.

Напомним



Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута.

В ОП разъяснили, почему Украина ратифицирует Римский Статут.

Наказание российских преступников

Благодаря привлечению Украины к МУС удастся увеличить эффективность работы МУС в отношении Украины, привлекать к ответственности за преступления, совершенные российскими гражданами на территории Украины. Фактически, мы будем приобщены к работе ключевого мирового органа правосудия и будем иметь возможность влиять на приоритизацию нашего вопроса в нем. МУС выдал уже шесть ордеров на арест российских преступников, в частности Путина, армейской верхушки: Шойгу, Герасимова и других генералов. Наше участие в работе МУС позволит усилить рассмотрение текущих дел, открыть новые и обеспечить справедливое наказание для всех российских преступников.

Отстаивание интересов Украины в МУС. Украина сможет:

- участвовать в Ассамблее государств-участников МУС и формировать политику МУС;

- выдвигать своего кандидата на должность судьи;

- утверждать распределение бюджета МУС с целью обеспечения надлежащего расследования российских преступлений в Украине;

- участвовать в выборах судей и других выборных лиц (в частности Прокурора МУС), влиять на разработку изменений в Римский Статут, что является ключевым для нас в вопросе защиты наших военных.

Евроинтеграция Украины и выполнение нашей части соглашений по безопасности

Украина имеет обязательства по ратификации Римского Статута в Соглашении об ассоциации с ЕС (статья 8.) Кроме того, это одно из требований нашего вступления в блок. Ряд уже подписанных соглашений по безопасности со странами также содержат положения о ратификации Римского Статута, в частности, с Нидерландами и Германией. По условиям соглашений по безопасности мы получаем от партнеров военную, финансовую и дипломатическую поддержку, а взамен проводим реформы и гармонизируем наше законодательство. Поэтому ратификация станет мощным сигналом нашей преданности своим обязательствам.

Компенсация украинцам, пострадавшим от российских преступлений

Полноценное участие Украины в МУС (для которого нужна ратификация) упростит доступ украинцам к специальному Целевому фонду МУС для потерпевших и повысит шансы получения компенсаций для пострадавших от российских преступлений.

Защита украинских военных

Стоит понимать, что ратификация не означает, что появится риск привлечения украинских военных и других граждан к ответственности.

- Во-первых, Украина уже полностью признала юрисдикцию МУС с 21 ноября 2013 года двумя соответствующими заявлениями, а Офис Прокурора МУС начал расследование Ситуации в Украине «охватывая, таким образом, любые предыдущие и текущие обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных на любой части территории Украины, любым лицом» - без ограничений по гражданству.

- Во-вторых, в соответствии с комплиментарностью - фундаментальным принципом работы МУС - наши граждане могут предстать перед МУС только в том случае, если национальные суды не могут или не желают привлекать к ответственности за международные преступления.

Но самым важным является то, что, Украина ратифицирует Римский Статут с заявлением по ст.124 Римского статута, согласно которой МУС не будет иметь юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение 7 лет после ратификации.