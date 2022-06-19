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13:44 • 44749 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Парламент поддержал выход из еще ряда соглашений с россией и СНГ

Парламент поддержал выход из еще ряда соглашений с россией и СНГ

Киев • УНН

 • 166800 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Верховная Рада приняла решение о выходе из ряда соглашений с россией и СНГ. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, передает УНН.

Детали

В частности, по словам нардепа, речь идет о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством российской федерации о научно-техническом сотрудничестве и сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи.

Что касается СНГ, то Украина выходит из соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах-участниках СНГ и соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах-участниках СНГ.

Напомним

Кабмин принял решение о выходе Украины из соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации внутри СНГ.

Украинские Национальные Новости

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