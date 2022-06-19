Парламент підтримав вихід з ще низки угод із росією та СНД

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Зокрема, зі слів нардепа, йдеться про припинення дії угоди між урядом України та урядом російської федерації про науково-технічне співробітництво і про співробітництво у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку.

Щодо СНД, то Україна виходить з угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах-учасницях СНД та угоди про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах-учасницях СНД.

Нагадаємо

Кабмін ухвалив рішення про вихід України з угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації в межах СНД.



