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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Парламент підтримав вихід з ще низки угод із росією та СНД

Парламент підтримав вихід з ще низки угод із росією та СНД

Київ • УНН

 • 166803 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Верховна Рада ухвалила рішення про вихід з низки угод із росією та СНД. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, передає УНН.

Деталі

Зокрема, зі слів нардепа, йдеться про припинення дії угоди між урядом України та урядом російської федерації про науково-технічне співробітництво і про співробітництво у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку.

Щодо СНД, то Україна виходить з угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах-учасницях СНД та угоди про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах-учасницях СНД.

Нагадаємо

Кабмін ухвалив рішення про вихід України з угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації в межах СНД.

Українські Національні Новини

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