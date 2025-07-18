Парламент ожидает программу деятельности нового правительства - Корниенко

Верховная Рада ожидает программу деятельности новоизбранного Кабинета министров, что может произойти в ближайшее время. Об этом заявил первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Я думаю, что последние пару лет… это то, что правительство, и парламент на сегодня, которые на сегодня проукраинские. Ясно, что учитываются, определенные возможности определенных министров, определенных кандидатов. Это украинское правительство, проукраинское. Ждем ей программу действий каждого министерства. Юлия Анатольевна сегодня подчеркнула, что это будет в ближайшее время. И будем пробовать, наверное, принимать программу действий правительства, что тоже давненько не было в украинской политической истории - сказал Корниенко.

Напомним

Верховная Рада поддержала обновленный состав Кабинета Министров, предложенный Премьер-министром Юлией Свириденко. Назначены новые министры, в частности Алексей Кулеба, Тарас Качка и другие.