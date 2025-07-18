Парламент очікує на програму діяльності нового уряду - Корнієнко
Київ • УНН
Верховна Рада очікує на програму діяльності новообраного Кабінету міністрів найближчим часом. Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко заявив, що "це буде український і проукраїнський уряд".
Верховна Рада очікує на програму діяльності новообраного Кабінету міністрів, що може відбутися найближчим часом. Про це заявив перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону, передає УНН.
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Я думаю, що останні пару років… це те, що уряд, і парламент на сьогодні, які на сьогодні проукраїнські. Ясно, що враховуються, певні можливості певних міністрів, певних кандидатів. Це український уряд, проукраїнський. Чекаємо їй програму дій кожного міністерства. Юлія Анатоліївна сьогодні наголосила, що це буде найближчим часом. І будемо пробувати, напевно, приймати програму дій уряду, що теж давненько не було в українській політичній історії
Нагадаємо
Верховна Рада підтримала оновлений склад Кабінету Міністрів, запропонований Прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Призначено нових міністрів, зокрема Олексія Кулебу, Тараса Качку та інших.