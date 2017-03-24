Парламент Германии одобрил введение платы за пользование автобанами
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Депутаты Бундестага (нижней палаты парламента Германии) пришли к соглашению о внесении согласованных с Европейской комиссией изменений в законопроект о введении платы для частных автомобилей за пользование автобанами и дорогами федерального значения в стране, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Теперь законопроект должен быть рассмотрен в верхней палате парламента - Бундесрате. Проект не нуждается в его поддержке, однако верхняя палата способна затормозить вступления в силу, создав совместный с нижней палатой комитет.
Таким образом, введение платных автобанов может затянуться до парламентских выборов 24 сентября текущего года.
Законопроект о платном проезде находится в немецком парламенте с 2015 года. Введение платы должно обеспечить поступление дополнительных 500 млн. евро в бюджет, однако до сих пор остаются сомнения относительно соответствия законодательству Европейского союза.
Как сообщал УНН, Рада разрешила с 2018 года создать Дорожный фонд.