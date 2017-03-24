Парламент Германии одобрил введение платы за пользование автобанами

Теперь законопроект должен быть рассмотрен в верхней палате парламента - Бундесрате. Проект не нуждается в его поддержке, однако верхняя палата способна затормозить вступления в силу, создав совместный с нижней палатой комитет.

Таким образом, введение платных автобанов может затянуться до парламентских выборов 24 сентября текущего года.

Законопроект о платном проезде находится в немецком парламенте с 2015 года. Введение платы должно обеспечить поступление дополнительных 500 млн. евро в бюджет, однако до сих пор остаются сомнения относительно соответствия законодательству Европейского союза.

Как сообщал УНН, Рада разрешила с 2018 года создать Дорожный фонд.