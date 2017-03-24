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Парламент Германии одобрил введение платы за пользование автобанами

Парламент Германии одобрил введение платы за пользование автобанами

Киев • УНН

 • 9464 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Депутаты Бундестага (нижней палаты парламента Германии) пришли к соглашению о внесении согласованных с Европейской комиссией изменений в законопроект о введении платы для частных автомобилей за пользование автобанами и дорогами федерального значения в стране, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Теперь законопроект должен быть рассмотрен в верхней палате парламента - Бундесрате. Проект не нуждается в его поддержке, однако верхняя палата способна затормозить вступления в силу, создав совместный с нижней палатой комитет.

Таким образом, введение платных автобанов может затянуться до парламентских выборов 24 сентября текущего года.

Законопроект о платном проезде находится в немецком парламенте с 2015 года. Введение платы должно обеспечить поступление дополнительных 500 млн. евро в бюджет, однако до сих пор остаются сомнения относительно соответствия законодательству Европейского союза.

Как сообщал УНН, Рада разрешила с 2018 года создать Дорожный фонд.

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