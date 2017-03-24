Парламент Німеччини погодив введення плати за користування автобанами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Депутати Бундестагу (нижньої палати парламенту Німеччини) дійшли згоди щодо внесення узгоджених з Європейською комісією змін до законопроекту про запровадження плати для приватних автомобілів за користування автобанами та дорогами федерального значення в країні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Тепер законопроект мають розглянути у верхній палаті парламенту – Бундесраті. Проект не потребує його підтримки, проте верхня палата здатна загальмувати набуття ним чинності, створивши спільний з нижньою палатою комітет.
Таким чином, запровадження платних автобанів може затягнутися до парламентських виборів 24 вересня поточного року.
Законопроект про платний проїзд перебуває у німецькому парламенті з 2015 року. Запровадження плати мало б забезпечити надходження додаткових 500 млн. євро до бюджету, однак досі залишаються сумніви щодо його відповідності законодавству Європейського союзу.
Як повідомляв УНН, Рада дозволила з 2018 року створити Дорожній фонд.