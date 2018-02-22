Парламент Нидерландов отменил решение, которое блокировало ассоциацию Украины с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Нижняя палата парламента Нидерландов на голосовании поддержала отмену закона о консультативном референдуме, из-за которого в 2016 году было заблокировано Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом, передает УНН со ссылкой на NOS.
Законопроект, регулирующий отмену действующего закона, получил 76 голосов “за” и 69 “против”. Проект подала министр внутренних дел Кайса Оллонгрен.
Сообщается, что через несколько недель закон об отмене будет рассмотрен в Сенате (верхняя палата парламента).
Напомним, в 2016 году в Нидерландах состоялись выборы для голосования на консультативном референдуме по Соглашению об ассоциации Украины и Евросоюза, в результате которых правительство Нидерландов ратифицировать соглашение об ассоциации с Украиной отказалось.