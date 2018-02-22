Парламент Нідерландів скасував рішення, яке блокувало асоціацію України з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Нижня палата парламенту Нідерландів на голосуванні підтримала скасування закону про консультативний референдум, через який в 2016 році було заблоковано Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом, передає УНН з посиланням на NOS.
Законопроект, який регулює скасування чинного закону, отримав 76 голосів «за» та 69 «проти». Проект подала міністр внутрішніх справ Кайса Оллонгрен.
Повідомляється, що за кілька тижнів закон про скасування буде розглянуто в Сенаті (верхня палата парламенту).
Нагадаємо, 2016 року у Нідерландах відбулись вибори для голосування на консультативному референдумі щодо Угоди про асоціацію України і Євросоюз, в результаті яких уряд Нідерландів ратифікувати угоду про асоціацію з Україною відмовився.