Парламент Греции ратифицировал соглашение с Египтом о морских зонах

“За ратификацию соглашения проголосовало большинство депутатов”, — сказал представитель президиума главного законодательного органа страны. По его словам, “после поименного голосования, проведенного по требованию главной оппозиционной партии СИРИЗА, на пленарном заседании парламента ратифицировано соглашение между Афинами и Каиром 178 голосами “за” (правящая партия “Новая демократия” и оппозиционная “Движение перемены”). Против были 26 депутатов (Компартия Греции, “Греческое решение” и МЕРА25), 81 депутат от партии СИРИЗА воздержался.

В однопалатном парламенте Греции всего 300 депутатов. На заседании отсутствовали 15 депутатов, в том числе два депутата “Новой демократии” и пять парламентариев от СИРИЗА, которые в посланиях в президиум главного законодательного органа изложили свои намерения в отношении голосования.

Выступивший в ходе дебатов премьер-министр Кириакос Мицотакис пояснил острую реакцию Турции на соглашение Греции и Египта о демаркации морских зон в Средиземноморье, заключенное 6 августа. “Дело в том, что соглашение, которое мы подписали с Египтом, полностью разрушает утверждения Анкары о „Голубой родине“ (принадлежащего Турции Эгейского моря), поскольку на практике доказывает, что у (находящихся вблизи от турецкого побережья греческих) островов есть (собственные) континентальный шельф и ИЭЗ. Вот почему Турция обеспокоена”, — сказал премьер Греции.

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Он подчеркнул, что первая часть греческой стратегии — это прочные международные союзы, а вторая часть — усиление сдерживающей силы ее вооруженных сил. “Третий элемент наших дискуссий с Турцией заключается в том, что мы готовы повторно обсудить с Турцией и запустить зондирующие контакты с того места, на котором они были прерваны (турецкой стороной) в 2016 году, но лишь по единственному вопросу, который имеется между нами — определению морских зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. И если мы не сможем договориться, нужно будет договориться о предмете спора и обратиться в суд в Гааге. Это позиция, которую сейчас поддерживает большинство политических сил страны”, — сказал Мицотакис.

Лидер партии “Эллиники лиси” Кириакос Велопулос заявил на это, что обращение в международный суд в Гааге может ничего не дать. “Даже если этот суд примет решение в пользу Греции, а Турция откажется его выполнять, что может сделать этот суд? У него нет вооруженных сил, он не может заставить Турцию выполнять свои решения”, — сказал Велопулос.

Лидер партии СИРИЗА, экс-премьер Алексис Ципрас сообщил, что его партия воздержится при голосовании за соглашение с Египтом, так как оно предполагает де-факто урезанное право на шельф у ряда малых греческих островов на востоке страны, включая Кастелоризо, что может создавать прецедент, который использует Турция. “Мы не подпишемся под этим соглашением. Причина не только в том, чтобы не оказать услугу Турции, но и в том, что мы знаем последствия”, — сказал Ципрас. По его словам, фактическим последствием греко-египетского соглашения может стать оспаривание Турцией суверенных прав Греции на морскую зону к востоку от той, что определена соглашением с Египтом.

Справка: 9 июня Греция и Италия заключили соглашение о разграничении исключительных экономических зон между двумя странами в Ионическом море. 6 августа министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подписал с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Парламент Египта уже ратифицировал этот документ.