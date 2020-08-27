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Парламент Греції ратифікував угоду з Єгиптом про морські зони

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Парламент Греції проголосував у четвер за ратифікацію угоди з Єгиптом про розмежування морських зон. Про це оголошено за підсумками підрахунку поданих голосів парламентарів, пише УНН з посиланням на Афінське Македонське агентство новин (AMNA).

Парламент Греції ратифікував угоду з Єгиптом про морські зони

“За ратифікацію угоди проголосували більшість депутатів”, — сказав представник президії головного законодавчого органу країни. За його словами, “після поіменного голосування, проведеного на вимогу головної опозиційної партії СІРІЗА, на пленарному засіданні парламенту ратифіковано угоду між Афінами і Каїром 178 голосами “за” (правляча партія “Нова демократія” і опозиційна “Рух зміни”). Проти були 26 депутатів (Компартія Греції, “Грецьке рішення” і МЕРА25), 81 депутат від партії СІРІЗА утримався.

В однопалатному парламенті Греції всього 300 депутатів. На засіданні були відсутні 15 депутатів, в тому числі два депутата “Нової демократії” і п’ять парламентарів від СІРІЗА, які в посланнях до президії головного законодавчого органу виклали свої наміри щодо голосування.

Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, який виступив у ході дебатів, пояснив гостру реакцію Туреччини на угоду Греції і Єгипту про демаркацію морських зон в Середземномор’ї, укладену 6 серпня. "Справа в тому, що угода, яку ми підписали з Єгиптом, повністю руйнує затвердження Анкари про "Блакитну батьківщину"(Егейського моря, яке належить Туреччині), оскільки на практиці доводить, що у (грецьких, біля турецького узбережжя) островів є (власні) континентальний шельф і ВЕЗ. Ось чому Туреччина стурбована“, — сказав прем’єр Греції.

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Він підкреслив, що перша частина грецької стратегії — це міцні міжнародні союзи, а друга частина — посилення стримуючої сили її збройних сил. “Третій елемент наших дискусій з Туреччиною полягає в тому, що ми готові повторно обговорити з Туреччиною і запустити зондувальні контакти з того місця, на якому вони були перервані (турецькою стороною) в 2016 році, але лише з єдиного питання, яке є між нами — визначенню морських зон в Егейському морі і Східному Середземномор’ї. І якщо ми не зможемо домовитися, потрібно буде домовитися про предмет спору та звернутися до суду в Гаазі. Це позиція, яку зараз підтримує більшість політичних сил країни”, — сказав Міцотакіс.

Лідер партії “Еллінікі лісі” Кіріакос Велопулос заявив на це, що звернення до міжнародного суду в Гаазі може нічого не дати. “Навіть якщо цей суд прийме рішення на користь Греції, а Туреччина відмовиться його виконувати, що може зробити цей суд? У нього немає збройних сил, він не може змусити Туреччину виконувати свої рішення”, — сказав Велопулос.

Лідер партії СІРІЗА, експрем’єр Алексіс Ціпрас повідомив, що його партія утримається при голосуванні за угоду з Єгиптом, так як вона передбачає де-факто урізане право на шельф у ряду малих грецьких островів на сході країни, включаючи Кастелорізо, що може створювати прецедент, який використовує Туреччина. “Ми не підпишемося під цією угодою. Причина не тільки в тому, щоб не надати послугу Туреччині, але і в тому, що ми знаємо наслідки”, — сказав Ціпрас. За його словами, фактичним наслідком греко-єгипетської угоди може стати оспорювання Туреччиною суверенних прав Греції на морську зону на схід від тієї, що визначена угодою з Єгиптом.

Довідка: 9 червня Греція і Італія уклали угоду про розмежування виняткових економічних зон між двома країнами в Іонічному морі. 6 серпня міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас підписав з главою єгипетського МЗС Самехом Шукрі угоду про демаркацію морських зон в Середземномор’ї. Парламент Єгипту вже ратифікував цей документ.

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