Парламент Ганы принял закон против ЛГБТК+
Киев • УНН
Парламент Ганы принял закон о тюремном заключении за ЛГБТК-идентификацию. Документ обязывает граждан сообщать полиции о нарушителях и их союзниках.
Парламент Ганы принял новый законопроект, криминализирующий гомосексуальность и пропаганду деятельности ЛГБТК+, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Идентификация себя как ЛГБТК+ персоны может караться лишением свободы на срок до трех лет. Законопроект также вводит "обязанность сообщать" о запрещенных действиях в полицию.
Религиозные лидеры оказывали давление на президента Джона Драмани Махаму, который еще не ратифицировал закон, чтобы тот ужесточил законы против гомосексуалов с момента его прихода к власти в прошлом году.
Запрет был резко раскритикован международными организациями, включая Human Rights Watch, которая заявила, что он ставит под угрозу жизни ЛГБТК+ людей, а также "поощряет граждан следить и доносить друг на друга".
Однополые отношения были запрещены в Гане согласно законам, датируемым британской колониальной эпохой.
В обращении к парламенту автор законопроекта преподобный Джон Нтим Форджур заявил, что законопроект защищает ганские семейные и культурные ценности.
Любой, кто идентифицирует себя как "союзник" (общий термин для обозначения сторонника ЛГБТК+ людей), также может столкнуться с тюремным заключением.
