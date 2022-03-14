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Парламент Эстонии обратился к странам ООН с призывом закрыть неба над Украиной

Парламент Эстонии обратился к странам ООН с призывом закрыть неба над Украиной

Киев • УНН

 • 104658 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Парламент Эстонской Республики (Riigikogu) в понедельник обратился к странам-членам ООН с призывом закрыть небо Украины от российских оккупантов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном эстонским парламентом, пишет УНН.

Цитата

"Riigikogu выражает свою поддержку защитникам и народу государства Украина в их борьбе против Российской Федерации, развязавшей преступную войну, и призывает оказать безоговорочную поддержку Украине в ее войне за сохранение своей свободы, суверенитета и территориальной целостности… Riigikogu просит государства-члены ООН принять незамедлительные меры по созданию бесполетной зоны, чтобы предотвратить массовые жертвы среди гражданского населения в Украине", - сказано в заявлении.

Детали

В эстонском парламенте также призвали все национальные парламенты принять заявления, призывающие их правительства поддержать введение дополнительных санкций против Российской Федерации, а также Республики Беларусь, участвующей в агрессии.

Парламент призвал к немедленному введению всеобъемлющего торгового эмбарго в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь.

Эстонские депутаты также призвали государства закрыть свое воздушное пространство и порты для самолетов и кораблей Российской Федерации.

Парламент республики также предложил государствам-членам поддержать официальную заявку Украины на получение статуса страны-кандидата в ЕС и предоставить Украине дорожную карту для членства в НАТО.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал западных партнеров закрыть небо над Украиной после удара по Международному центру на Яворовском полигоне.

Представители Запада ранее отвергали возможность закрытия неба над Украиной так как это, по их мнению, может привести к "эскалации" ситуации – российского вторжения в суверенное государство.

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