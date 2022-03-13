Удар по Яворовскому полигону: Резников вновь призвал НАТО закрыть небо

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"Россия напала на Международный центр миротворчества и безопасности под Львовом. Здесь работают иностранные инструкторы. Информация о пострадавших уточняется. Это новое террористическое нападение на мир и безопасность у границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо!", - написал Резников.

Напомним

13 марта враг нанес ракетный удар по Международному центра миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне во Львовской области. По предварительным данным 9 человек погибло, еще 57 получили ранения.