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19:03 • 64622 просмотра

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Удар по Яворовскому полигону: Резников вновь призвал НАТО закрыть небо

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников призвал западных партнеров закрыть небо над Украиной после удара по Международному центру на Яворовском полигоне. Об этом говорится в его сообщении в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Россия напала на Международный центр миротворчества и безопасности под Львовом. Здесь работают иностранные инструкторы. Информация о пострадавших уточняется. Это новое террористическое нападение на мир и безопасность у границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо!", - написал Резников.

Напомним

13 марта враг нанес ракетный удар по Международному центра миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне во Львовской области. По предварительным данным 9 человек погибло, еще 57 получили ранения.

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