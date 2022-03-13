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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 2232 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Удар по Яворівському полігону: Резніков знову закликав НАТО закрити небо

Удар по Яворівському полігону: Резніков знову закликав НАТО закрити небо

Київ • УНН

 • 174010 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков закликав західних партнерів закрити небо над Україною після удару по Міжнародному центру на Яворівському полігоні. Про це йдеться у його повідомленні в Twitter, передає УНН.

Цитата

«Росія напала на Міжнародний центр миротворчості та безпеки під Львовом. Тут працюють іноземні інструктори. Інформація про постраждалих уточнюється. Це новий терористичний напад на мир і безпеку біля кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!» – написав Резніков.

Нагадаємо

13 березня ворог завдав ракетний удар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні у Львівській області. За попередніми даними 9 осіб загинуло, ще 57 отримали поранення.

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