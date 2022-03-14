Парламент Естонії звернувся до країн ООН із закликом закрити небо над Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Парламент Естонської Республіки (Riigikogu) у понеділок звернувся до країн-членів ООН із закликом закрити небо України від російських окупантів. Про це йдеться у заяві, опублікованій Естонським парламентом, пише УНН.
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"Riigikogu висловлює свою підтримку захисникам і народу держави Україна в їх боротьбі проти Російської Федерації, що розв'язала злочинну війну, і закликає надати беззастережну підтримку Україні в її війні за збереження своєї свободи, суверенітету і територіальної цілісності. Riigikogu просить держави-члени ООН вжити негайних заходів щодо створення безпольотної зони, щоб запобігти масовим жертвам серед цивільного населення в Україні", - сказано в заяві.
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В естонському парламенті також закликали всі національні парламенти прийняти заяви, що закликають їх уряди підтримати введення додаткових санкцій проти Російської Федерації, а також Республіки Білорусь, що бере участь в агресії.
Парламент закликав до негайного введення всеосяжного торгового ембарго щодо Російської Федерації і Республіки Білорусь.
Естонські депутати також закликали держави закрити свій повітряний простір і порти для літаків і кораблів Російської Федерації.
Парламент Республіки також запропонував державам-членам підтримати офіційну заявку України на отримання статусу країни-кандидата в ЄС і надати Україні дорожню карту для членства в НАТО.
Нагадаємо
Міністр оборони України Олексій Резніков закликав західних партнерів закрити небо над Україною після удару по міжнародному центру на Яворівському полігоні.
Представники Заходу раніше відкидали можливість закриття неба над Україною так як це, на їхню думку, може призвести до "ескалації" ситуації - російського вторгнення в суверенну державу.