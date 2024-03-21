Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ

Парламент Эстонии принял проект правительства о расторжении с Россией договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, передает телеканал ERR, пишет УНН.

Детали

О намерении расторгнуть договор глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщал в январе. Согласно решению парламента, договор будет действовать до весны 2025 года, после чего прекратит свое действие.

В материале телеканала отмечается, что расторжение договора может создать дополнительные сложности для граждан. Например, при заключении или расторжении брака с гражданином России или при оформлении документов на наследство.

18 января глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что правительство страны приняло решение о расторжении договора о правовой помощи с Россией. За расторжение договора тогда проголосовали 62 депутата, против - 10, никто не воздержался. В тот же день аналогичное решение приняло правительство Латвии.

Дополнение

Договор о правовой помощи между Эстонией и Россией был заключен 19 марта 1995 года. Соглашение предусматривает упрощение юридических процедур, доставку документов и сотрудничество в расследовании уголовных дел. Каждые пять лет он автоматически продлевался. Для денонсации договора сторона должна уведомить другую сторону не менее чем за шесть месяцев до окончания пятилетнего периода. Этот период завершится 18 марта 2025 года, после чего договор не будет продлен.

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