Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  102791 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  104290 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  121695 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  136129 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  132135 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127565 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125171 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  244674 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142954 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134659 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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18 марта 2024, 18:47  •  244674 просмотра
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18 марта 2024, 13:13  •  221465 просмотра
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15 марта 2024, 12:36  •  363448 просмотра

Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ

Парламент Эстонии одобрил расторжение соглашения о правовой помощи с Россией с весны 2025 года.

Общество •   •  4074 просмотра
Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ

Bloomberg: Минюст США намерен подать иск к Apple из-за ограничения функций iPhone

Министерство юстиции США планирует подать в суд на Apple 21 марта за нарушение антимонопольного законодательства путем блокировки доступа к аппаратным и программным функциям iPhone.

Новости Мира •   •  3711 просмотра
Bloomberg: Минюст США намерен подать иск к Apple из-за ограничения функций iPhone

Великобритания и Австралия заключили оборонное соглашение

Великобритания и Австралия подписали оборонное соглашение, которое будет способствовать сотрудничеству в сфере подводной войны, разминирования, обмена разведданными, борьбе с климатическими изменениями и совместным военным учениям.

Война •   •  6955 просмотра
Великобритания и Австралия заключили оборонное соглашение

Первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы

Первый пациент с мозговым имплантатом Neuralink продемонстрировал игру в шахматы, используя контроль сознания, что стало прорывом в технологии интерфейса человек-компьютер.

Здоровье •   •  5002 просмотра
Первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы

На Лиманском направлении ВСУ остановили массированный штурм оккупантов

Украинские военные из 63-й, 60-й и 93-й механизированных бригад остановили массированную механизированную атаку российских оккупантов на Лиманском направлении Донецкой области, уничтожив большое количество вражеской техники и живой силы.

Война •   •  6652 просмотра
На Лиманском направлении ВСУ остановили массированный штурм оккупантов

В Афинском зоопарке родился редкий карликовый бегемот

В зоологическом парке "Аттика" в Афинах впервые за 10 лет родился редкий карликовый бегемотик, который находится под угрозой исчезновения, что очень порадовало защитников природы.

Здоровье •   •  6817 просмотра
В Афинском зоопарке родился редкий карликовый бегемот

WSJ: Ассанж может избежать экстрадиции

Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, может избежать экстрадиции в США, поскольку Министерство юстиции США рассматривает возможность признания его виновным по менее тяжкому обвинению в злоупотреблении секретной информацией, что может привести к его освобождению из британской тюрьмы.

Криминал и ЧП •   •  8355 просмотра
WSJ: Ассанж может избежать экстрадиции

Ученые нашли в Амазонке череп огромного древнего дельфина в Амазонке

Ученые обнаружили окаменелый череп 3,5-метрового гигантского речного дельфина, который обитал в реках Перу 16 миллионов лет назад, подчеркнув риски, с которыми сталкиваются речные дельфины, оставшиеся в мире сегодня.

Новости Мира •   •  9357 просмотра
Ученые нашли в Амазонке череп огромного древнего дельфина в Амазонке

Байден выделил Intel $20 млрд на увеличение производства чипов в США

Президент Байден выделил Intel почти 20 миллиардов долларов в виде грантов и кредитов для увеличения внутреннего производства полупроводниковых микросхем, включая строительство двух новых заводов и модернизацию существующего в Аризоне.

Экономика •   •  14596 просмотра
Байден выделил Intel $20 млрд на увеличение производства чипов в США

Результаты жеребьевки на Олимпийские игры 2024: Украина будет играть с Аргентиной

Сборная Украины U-23 сыграет с Аргентиной, Марокко и командой азиатской квалификации в группе B футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

спорт •   •  9434 просмотра
Результаты жеребьевки на Олимпийские игры 2024: Украина будет играть с Аргентиной