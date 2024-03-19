Украина и Эстония начали переговоры по соглашению по безопасности. В ОП сообщили детали

Во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины начаты переговоры с Эстонией по заключению двустороннего соглашения по безопасности, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Украинскую делегацию, в соответствии с указом Президента Украины, возглавляет руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак. Сегодняшние переговоры провел заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

Эстонскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Кюллике Силласте-Эллинг.

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"Важно заключить сильные соглашения по безопасности со всеми странами Балтии, которые предоставляют нам огромную - в соотношении к своему ВВП - помощь. Поскольку Эстония, Латвия и Литва также граничат с агрессором, наши обязательства по безопасности однозначно должны быть обоюдными", - подчеркнул Игорь Жовква.

Стороны начали работу над проектом соглашения и согласовали график дальнейших переговоров.

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