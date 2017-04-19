Парламент Великобритании проголосовал за проведение досрочных выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня парламентарии Великобритании приняли законопроект о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 8 июня, передает УНН со ссылкой на Financial Times.
Члены палаты общин отдали 522 голоса в пользу законопроекта, тринадцать депутатов проголосовали против.
Напомним, 18 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных выборов.
Как сообщал УНН, официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас 19 апреля заявил, что переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза будут начаты в июне, после парламентских выборов.