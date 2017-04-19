Парламент Британії проголосував за проведення дострокових виборів

Члени палати громад віддали 522 голоси на користь законопроекту, тринадцять депутатів проголосували проти.

Нагадаємо, 18 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про проведення дострокових виборів.

Як повідомляв УНН, офіційний представник Європейської комісії Маргарітіс Схінас 19 квітня заявив, що переговори щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу будуть розпочаті протягом червня, після парламентських виборів.