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Парламент Австралии позволил заключать однополые браки

Парламент Австралии позволил заключать однополые браки

Киев  •  УНН

 • 11467 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Парламент Австралии проголосовал за легализацию однополых браков в стране. Ранее за принятие такого закона проголосовал сенат страны, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Теперь брак официально будет называться "союзом двух людей". Планируется, что первые однополые браки можно будет заключать уже в феврале 2018 года.

Ранее жители Австралии приняли участие в голосовании по вопросу легализации однополых браков. В течение двух месяцев за принятие такого закона выступили 61,6% австралийцев из 79,5% населения, участвовавших в голосовании.

Напомним, ранее президент Германии подписал закон о "браке для всех", который позволяет официально заключать брак однополым парам в ФРГ.

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