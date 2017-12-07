Парламент Австралії дозволив укладати одностатеві шлюби
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Парламент Австралії проголосував за легалізацію одностатевих шлюбів в країні. Раніше за прийняття такого закону проголосував сенат країни, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Тепер шлюб офіційно буде називатися “союзом двох людей”. Планується, що перші одностатеві шлюби можна буде укладати вже в лютому 2018 року.
Раніше жителі Австралії взяли участь у голосуванні з питання легалізації одностатевих шлюбів. Протягом двох місяців за прийняття такого закону виступили 61,6% австралійців з 79,5% населення, які брали участь в голосуванні.
Нагадаємо, раніше президент Німеччини підписав закон про “шлюб для всіх”, який дозволяє офіційно укладати шлюб одностатевим парам у ФРН.