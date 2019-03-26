Парковый мост в столице подсветили фиолетовым цветом

В Киеве подсветили фиолетовым цветом Парковый мост, приобщаясь таким образом к акции в поддержку людей с эпилепсией.

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Добавим, 26 марта весь мир отмечает "Фиолетовый день", или Всемирный день борьбы с эпилепсией. Это ежегодное международное мероприятие проводится для повышения осведомленности об эпилепсии, развенчания мифов и привлечения внимания к больным этим недугом.