Парковий міст у столиці підсвітили фіолетовим кольором
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Києві сьогодні підсвітили фіолетовим кольором Парковий міст, на підтримку людей з епілепсією, передає кореспондент УНН.
У Києві підсвітили фіолетовим кольором Парковий міст, долучаючись таким чином до акції на підтримку людей з епілепсією.
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Додамо, 26 березня весь світ відзначає "Фіолетовий день", або Всесвітній день боротьби з епілепсією. Цей щорічний міжнародний захід проводиться для підвищення обізнаності про епілепсію, розвінчання міфів та привернення уваги до хворих цією недугою.