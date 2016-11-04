Парижское соглашение о предотвращении изменений климата вступило в силу

"Парижское климатическое соглашение вступило в силу в пятницу, 4 ноября. Условием для этого была ратификация документа 55 странами, на которые приходится не менее 55% общемирового объема выбросов парниковых газов ", - говорится в сообщении.

Оно должно сдержать повышение температуры воздуха на планете к концу века.

В интервью DW секретарь ООН по климату Патрисия Эспиноса назвала документ историческим.

Напомним, что глобальное соглашение о предотвращении изменений климата было принято в декабре 2015 года в Париже. Представители 195 государств договорились сокращать выбросы в атмосферу, чтобы сдерживать повышение температуры воздуха на планете к концу этого века в пределах двух градусов по Цельсию от уровня доиндустриальной эпохи. В идеальном случае повышение средней температуры не должно превышать полутора градусов. Каждая из стран должна будет самостоятельно определять свою политику по снижению или ограничению выбросов CO2.