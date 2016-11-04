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Паризька угода про запобігання змін клімату набула чинності

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Глобальна угода про запобігання змін клімату було, прийнята в грудні 2015 року в Парижі, набула чинності, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Паризька угода про запобігання змін клімату набула чинності

“Паризька кліматична угода набула чинності в п’ятницю, 4 листопада. Умовою для цього була ратифікація документа 55 країнами, на які припадає не менше 55% загальносвітового обсягу викидів парникових газів”, — йдеться в повідомленні.

Вона повинна стримати підвищення температури повітря на планеті до кінця століття.

В інтерв’ю DW секретар ООН з клімату Патрісія Еспіноса назвала документ історичним.

Нагадаємо, що глобальна угода про запобігання змін клімату була прийнято в грудні 2015 року в Парижі. Представники 195 держав домовилися скорочувати викиди в атмосферу, щоб стримувати підвищення температури повітря на планеті до кінця цього століття в межах двох градусів за Цельсієм від рівня доіндустріальної епохи. В ідеальному випадку підвищення середньої температури не повинна перевищувати півтора градусів. Кожна з країн повинна буде самостійно визначати свою політику щодо зниження або обмеження викидів CO2.

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