Паралимпийская сборная Украины завоевала десять медалей на старте ЧЕ по плаванию

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 48726 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 97999 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 111259 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 282733 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 163829 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 435110 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 329131 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 220334 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247411 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256696 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
3.5м/с
73%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 32476 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 62790 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 47547 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 26093 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 21646 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 48139 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 63414 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 164320 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 282736 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 435114 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 324 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 21082 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 29508 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 58887 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 82172 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Паралимпийская сборная Украины завоевала десять медалей на старте ЧЕ по плаванию

Киев • УНН

 • 31242 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда по плаванию успешно начала выступления на чемпионате Европы, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НКСИУ.

Паралимпийская сборная Украины завоевала десять медалей на старте ЧЕ по плаванию

Что известно

В активе украинцев 10 высоких наград, среди которых — 4 “золотые”, 2 “серебряные” и 4 бронзовые медали.

Детали

Обладателями золотых медалей стали:

  • Богодайко Евгений — 200 м комплексным плаванием
  • Вербовая Марина — 50 м брассом,
  • Крипак Максим — 50 м вольным стилем
  • Поддубная Марина — 50 м вольным стилем
  • Серебряные награды завоевали:
  • Вирченко Алексей — 100 м баттерфляй
  • Гюнтер Анна — 200 м комплексным плаванием
  • Бронзовые медали завоевали:
  • Трусов Андрей — 200 м комплексным плаванием
  • Сербин Михаил — 50 м вольным стилем
  • Мерешко Елизавета — 100 м на спине
  • Ткачук Екатерина — 50 м вольным стилем.

В итоге, сборная пока на третьем месте по количеству золотых наград и по общему количеству медалей. Это при том, что в первый день открытого чемпионата Европы только 24 сборных из 47 стран-участниц завоевали высокие награды, и украинская команда только 3-мя золотыми наградами уступает лидеру этого дня — команде Италии.

Дополнение

Сейчас в активе украинских пловцов уже есть 40 паралимпийских лицензий на Игры в Токио. В соревнованиях чемпионата принимают участие спортсмены из 47 стран Европы и мира, поскольку этот чемпионат имеет еще и статус открытого. Кроме европейских стран на голубых дорожках архипелага соревнуются пловцы из Аргентины, Бразилии, Чили и Узбекистана.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,448.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,807.36