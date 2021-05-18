Паралимпийская сборная Украины завоевала десять медалей на старте ЧЕ по плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда по плаванию успешно начала выступления на чемпионате Европы, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НКСИУ.
Что известно
В активе украинцев 10 высоких наград, среди которых — 4 “золотые”, 2 “серебряные” и 4 бронзовые медали.
Детали
Обладателями золотых медалей стали:
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- Богодайко Евгений — 200 м комплексным плаванием
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- Вербовая Марина — 50 м брассом,
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- Крипак Максим — 50 м вольным стилем
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- Поддубная Марина — 50 м вольным стилем
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- Серебряные награды завоевали:
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- Вирченко Алексей — 100 м баттерфляй
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- Гюнтер Анна — 200 м комплексным плаванием
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- Бронзовые медали завоевали:
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- Трусов Андрей — 200 м комплексным плаванием
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- Сербин Михаил — 50 м вольным стилем
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- Мерешко Елизавета — 100 м на спине
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- Ткачук Екатерина — 50 м вольным стилем.
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В итоге, сборная пока на третьем месте по количеству золотых наград и по общему количеству медалей. Это при том, что в первый день открытого чемпионата Европы только 24 сборных из 47 стран-участниц завоевали высокие награды, и украинская команда только 3-мя золотыми наградами уступает лидеру этого дня — команде Италии.
Дополнение
Сейчас в активе украинских пловцов уже есть 40 паралимпийских лицензий на Игры в Токио. В соревнованиях чемпионата принимают участие спортсмены из 47 стран Европы и мира, поскольку этот чемпионат имеет еще и статус открытого. Кроме европейских стран на голубых дорожках архипелага соревнуются пловцы из Аргентины, Бразилии, Чили и Узбекистана.