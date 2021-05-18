Паралімпійська збірна України виборола десять медалей на старті ЧЄ з плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда з плавання успішно розпочала виступи на чемпіонаті Європи, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НКСІУ.
Що відомо
У доробку українців 10 високих нагород, серед яких — 4 “золоті”, 2 “срібні” та 4 бронзові медалі.
Деталі
Володарями золотих медалей стали:
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- Богодайко Євгеній — 200 м комплексним плаванням
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- Вербова Марина — 50 м брасом,
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- Крипак Максим — 50 м вільним стилем
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- Піддубна Марина — 50 м вільним стилем
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- Срібні нагороди завоювали:
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- Вірченко Олексій — 100 м батерфляй
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- Гонтар Анна — 200 м комплексним плаванням
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- Бронзові медалі вибороли:
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- Трусов Андрій — 200 м комплексним плаванням
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- Сербін Михайло — 50 м вільним стилем
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- Мерешко Єлизавета — 100 м на спині
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- Ткачук Катерина — 50 м вільним стилем.
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У підсумку, збірна наразі на третьому місці за кількістю золотих нагород та за загальною кількістю медалей. Це при тому, що у перший день відкритого чемпіонату Європи лише 24 збірних з 47 країн-учасниць вибороли високі нагороди, і українська команда лише 3-ма золотими нагородами поступається лідеру цього дня — команді Італії.
Доповнення
Наразі у доробку українських плавців вже є 40 паралімпійських ліцензій на Ігри в Токіо. У змаганнях чемпіонату беруть участь спортсмени з 47 країн Європи та світу, оскільки цей чемпіонат має ще й статус відкритого. Окрім європейських країн на блакитних доріжках архіпелагу змагаються плавці з Аргентини, Бразилії, Чилі та Узбекистану.