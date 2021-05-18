Паралімпійська збірна України виборола десять медалей на старті ЧЄ з плавання

Що відомо

У доробку українців 10 високих нагород, серед яких — 4 “золоті”, 2 “срібні” та 4 бронзові медалі.

Деталі

Володарями золотих медалей стали:



Богодайко Євгеній — 200 м комплексним плаванням



Вербова Марина — 50 м брасом,



Крипак Максим — 50 м вільним стилем



Піддубна Марина — 50 м вільним стилем



Срібні нагороди завоювали:



Вірченко Олексій — 100 м батерфляй



Гонтар Анна — 200 м комплексним плаванням



Бронзові медалі вибороли:



Трусов Андрій — 200 м комплексним плаванням



Сербін Михайло — 50 м вільним стилем



Мерешко Єлизавета — 100 м на спині



Ткачук Катерина — 50 м вільним стилем.



У підсумку, збірна наразі на третьому місці за кількістю золотих нагород та за загальною кількістю медалей. Це при тому, що у перший день відкритого чемпіонату Європи лише 24 збірних з 47 країн-учасниць вибороли високі нагороди, і українська команда лише 3-ма золотими нагородами поступається лідеру цього дня — команді Італії.

Доповнення

Наразі у доробку українських плавців вже є 40 паралімпійських ліцензій на Ігри в Токіо. У змаганнях чемпіонату беруть участь спортсмени з 47 країн Європи та світу, оскільки цей чемпіонат має ще й статус відкритого. Окрім європейських країн на блакитних доріжках архіпелагу змагаються плавці з Аргентини, Бразилії, Чилі та Узбекистану.