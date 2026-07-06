Парагвайский сенатор назвала Мбаппе "дикарем, который даже не научился писать", форвард ответил
Киев • УНН
Парагвайский сенатор Селесте Амарилья назвала Килиана Мбаппе дикарем после отказа пожать руку вратарю. Французский форвард ответил, назвав её жалкой женщиной, недостойной должности.
Парагвайский сенатор Селесте Амарилья назвала нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе "дикарем, который даже не научился писать" за отказ последнего пожать руку вратарю сборной Парагвая Орландо Хиллю после матча 1/8 финала Чемпионата мира. Французский нападающий ответил сенатору, назвав ее "жалкой женщиной, которая недостойна своей должности", передает УНН.
Детали
После матча 1/8 финала между Францией и Парагваем, в котором французы победили благодаря единственному голу с пенальти Килиана Мбаппе, сенатор Парагвая Селесте Амарилья назвала французского нападающего "дикарем, который даже не научился писать".
Вместо материнского молока он сосал кокосы, а самыми образованными существами, которых он когда-либо слышал, были шимпанзе. Тебе нужно было показать ему средний палец, Орландо Хилль (вратарь сборной Парагвая - ред.). Я делаю это в Сенате, и ничего не случается. Колонизированный камерунец, который притворяется французом, злопамятный, нувориш, заносчивый и уродливый. Он нервничал и был напуган на протяжении всего матча, как и вся его команда. Они даже не смогли забить ни одного гола, победили благодаря счастливому случаю. Единственное, за что многие из нас упрекают "Альбиррохи", – это то, что они не дали ему пощечину открытой ладонью после завершения матча. И при этом я не являюсь поклонницей футбола
Впоследствии Килиан Мбаппе назвал Селесте "жалкой женщиной, которая недостойна своей должности".
Вы не представляете Парагвай - эту страну, которая на протяжении всего турнира демонстрировала страсть и честь. Из-за вашей безответственности и откровенного расизма весь мир уже забыл о пути и исторических усилиях, которые приложили ваши игроки во время этого чемпионата мира, уступив место некомпетентной женщине, которая создает наихудший возможный имидж своей страны. Я никогда не позволю таким людям, как она, распространять свою ненависть и расизм по всему миру
Отметим, что во время матча игроки Парагвая играли жестко не только против Мбаппе, но и против остальных игроков сборной Франции. Главный тренер сборной Франции даже попросил двух самых крупных игроков Франции охранять Мбаппе.
После завершения матча Мбаппе бурно праздновал победу и проходил мимо вратаря сборной Парагвая Орландо Хиля, который хотел пожать руку Килиану, но тот его проигнорировал.
Вратарь разозлился и бросил мяч в спину французу, однако Мбаппе никак не отреагировал на этот эпизод и продолжил радоваться выходу в четвертьфинал.
После матча парагвайский голкипер заявил: "Поскольку он не уделил мне времени, я очень разозлился в тот момент".
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