Парафии приостановили переход к ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Приходские храмы УПЦ МП приостановили переход к Православной церкви Украины. Об этом свидетельствуют данные карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП, передает УНН.
Так, по состоянию на сегодняшний день в ПЦУ перешло 520 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП. Последний раз, по данным карты, переход прихода к ПЦУ состоялся 8 мая - перешла религиозная община села Новомихайловка Донецкой области.
Как сообщал УНН, в ПЦУ вступило в 4% приходов Украины.
Напомним, все приходы, которые присоединились к Православной церкви Украины (ПЦУ), должны будут пройти перерегистрацию до заседания синода ПЦУ, который состоится до конца июня.