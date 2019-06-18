Парафии приостановили переход к ПЦУ

Так, по состоянию на сегодняшний день в ПЦУ перешло 520 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП. Последний раз, по данным карты, переход прихода к ПЦУ состоялся 8 мая - перешла религиозная община села Новомихайловка Донецкой области.

Как сообщал УНН, в ПЦУ вступило в 4% приходов Украины.



Напомним, все приходы, которые присоединились к Православной церкви Украины (ПЦУ), должны будут пройти перерегистрацию до заседания синода ПЦУ, который состоится до конца июня.