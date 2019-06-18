Парафії призупинили перехід до ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Парафіяльні храми УПЦ МП призупинили перехід до Православної церкви України. Про це свідчать дані карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН.
Так, станом на сьогодні до ПЦУ перейшло 520 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Останній раз, за даними карти, перехід парафії до ПЦУ відбувся 8 травня – перейшла релігійна громада села Новомихайловка Донецької області.
Як повідомляв УНН, до ПЦУ перейшло лише 4% парафій України.
Нагадаємо, всі парафії, які долучились до Православної церкви України (ПЦУ), повинні будуть пройти перереєстрацію до засідання синоду ПЦУ, який відбудеться до кінця червня.