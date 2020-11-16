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"Парад противников карантина" проходит в городах с проблемами в сфере здравоохранения - МОЗ

Киев  •  УНН

 • 9915 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Городская власть, которая отказывается от введения "карантина выходного дня", нарушает закон Украины и ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан. Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.

“У нас в стране принимается очень много мудрых, аргументированных законов, которые должны быть действенными. Но к сожалению, каждый трактует их по-своему и пытается внедрять на своей территории пути и возможности, как обойти выполнения таких нужных нам законов и постановлений. Это касается прежде всего тех вещей, которые мы внедряем во время борьбы с пандемией. Вот и сейчас мы получили такой парад противников карантина выходного дня, или парад неповиновения определенных городских голов”, — сказала Микичак.

По ее словам, в каждом из этих городов “на протяжении всей эпидемии есть огромное количество нерешенных проблем, очень много задач, над которыми работать местные власти как владельцы заведений здравоохранения”.

“Одновременно в таком предвыборном тренде, поскольку некоторые кандидаты сегодня еще находятся в избирательной борьбе, считается, что надо якобы помочь бизнесу, а на самом деле это вредит и бизнесу, и медицине, так как вирус распространяется и нагрузка на медицинскую систему становится сильнее... Тот мэр, который не выполняет правительственных решений по карантину, нарушает закон Украины и ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины”, — подчеркнула заместитель министра.

Как сообщал УНН, 14 ноября в Украине из-за распространения COVID-19 начал действовать “карантин выходного дня”.

Ранее новые ограничения отказалась выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова и Ровно, а также в Днепре. В ответ на это глава Минздрава Максим Степанов заявил, что городские власти, которые не собираются выполнять решение правительства о введении “карантина выходного дня”, не думает о жизни и здоровье людей. Он также прогнозирует, что без новых ограничений Украине в декабре может получить апокалипсис медсистемы.

Украинские Национальные Новости

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