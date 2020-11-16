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“Парад противників карантину” проходить в містах з проблемами в сфері охорони здоров’я — МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Міська влада, що відмовляється від запровадження “карантину вихідного дня”, порушує закон України і ставить під загрозу життя і здоров’я громадян. Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.

“У нас в країні приймається дуже багато мудрих, аргументованих законів, які мають бути дієвими. Але на превеликий жаль, кожен трактує їх на свій лад і намагається впроваджувати на своїй території шляхи і можливості, як оминути виконання таких потрібних нам законів і постанов. Це стосується насамперед тих речей, які ми впроваджуємо під час боротьби з пандемією. Ось і зараз ми отримали такий парад противників карантину вихідного дня, чи парад непокори певних міських голів”, — сказала Микичак.

З її слів, в кожному з цих міст “впродовж всієї епідемії є величезна кількість невирішених проблем, є дуже багато завдань, над якими має працювати місцева влада як власники закладів охорони здоров’я”.

“Одночасно у такому передвиборчому тренді, оскільки деякі кандидати сьогодні ще знаходяться у виборчій боротьбі, вважається, що треба нібито допомогти бізнесу, а насправді це шкодить і бізнесу, і медицині, тому що вірус поширюється і навантаження на медичну систему стає сильнішим... Той міський голова, який не виконує урядових рішень щодо карантину, порушує закон України і ставить під загрозу життя і здоров’я громадян України”, — наголосила заступниця міністра.

Як повідомляв УНН, 14 листопада в Україні через поширення COVID-19 почав діяти “карантин вихідного дня”.

Раніше нові обмеження відмовилась виконувати влада низки міст, зокрема Тернополя, Одеси, Черкас, Львова та Рівного, а також у Дніпрі. У відповідь на це очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що міська влада, яка не збирається виконувати рішення уряду щодо введення “карантину вихідного дня”, не думає про життя і здоров’я людей. Він також прогнозує, що без нових обмежень Україна у грудні може отримати апокаліпсис медсистеми.

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