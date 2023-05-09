Парад трусости и страха: Данилов объяснил, почему мероприятие "победобесия" длилось всего 40 минут

Цитата

"россия подала заявку в «Книгу рекордов Гиннеса» о самом коротком военном параде. Мероприятие «победобесия» на «красной площади» в москве длилось примерно 40 минут и стало самым коротким с 1941 года. Парад трусости и страха. Страх – главная причина, заставившая кремлевскую стаю как можно быстрее бежать обратно в бункерную нору", - написал Данилов на своей странице в Facebook.

По его словам, страх – это пожизненный украинский подарок путину и его группировке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аморальный шаг и пренебрежение к украинцам: в МИД отреагировали на участие лидеров шести стран в российском параде

Напомним

Парад к 9 мая в москве длился около 45 минут и прошел без воздушной части - и о ее отмене заранее не сообщалось. Во время парада по Красной площади, по данным росСМИ, проехали советские танки Т-34 и Т-85, ракетные комплексы "Ярс", С-400 и "Искандер-М".

Речь российского диктатора владимира путина - "гротескное извращение" и "искажение истории", оценили в Sky News со ссылкой на анализ редактора по международным делам Доминика Вагорна его заявления на параде к 9 мая в Москве.