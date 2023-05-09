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13 марта, 19:26 • 55307 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 107925 просмотра

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Парад трусости и страха: Данилов объяснил, почему мероприятие "победобесия" длилось всего 40 минут

Киев • УНН

 • 2930168 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал "парад победы" в москве - парадом трусости и страха, а также объяснил, почему длился он всего 40 минут, передает УНН.

Цитата

"россия подала заявку в «Книгу рекордов Гиннеса» о самом коротком военном параде. Мероприятие «победобесия» на «красной площади» в москве длилось примерно 40 минут и стало самым коротким с 1941 года. Парад трусости и страха. Страх – главная причина, заставившая кремлевскую стаю как можно быстрее бежать обратно в бункерную нору", - написал Данилов на своей странице в Facebook.

По его словам, страх – это пожизненный украинский подарок путину и его группировке.

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Напомним

Парад к 9 мая в москве длился около 45 минут и прошел без воздушной части - и о ее отмене заранее не сообщалось. Во время парада по Красной площади, по данным росСМИ, проехали советские танки Т-34 и Т-85, ракетные комплексы "Ярс", С-400 и "Искандер-М".

Речь российского диктатора владимира путина - "гротескное извращение" и "искажение истории", оценили в Sky News со ссылкой на анализ редактора по международным делам Доминика Вагорна его заявления на параде к 9 мая в Москве.

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