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Парад боягузтва і страху: Данілов пояснив, чому захід "побєдобєсія" тривав лише 40 хвилин

Київ • УНН

 • 2930170 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав "парад перемоги" у москві - парадом боягузтва та страху, а також пояснив, чому тривав він лише 40 хвилин, передає УНН.

Цитата

"росія подала заявку до «Книги рекордів Гіннеса» про найкоротший військовий парад. Захід «побєдобєсія» на «червоній площі» на москві тривав приблизно 40 хвилин і став найкоротшим із 1941 року. Парад боягузтва і страху. Страх – головна причина, що змусила кремлівську зграю якомога швидше бігти назад до бункерної нори", - написав Данілов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, страх – це пожиттєвий український подарунок путіну та його угрупованню.

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Нагадаємо

Парад до 9 травня в москві тривав близько 45 хвилин і пройшов без повітряної частини - і про її скасування заздалегідь не повідомлялося. Під час параду Червоною площею, за даними росЗМІ, проїхали радянські танки Т-34 та Т-85, ракетні комплекси "Ярс", С-400 та "Іскандер-М".

Промова російського диктатора володимира путіна - "гротескне збочення" та "спотворення історії", оцінили у Sky News з посиланням на аналіз редактора з міжнародних справ Домініка Вагорна його заяви на параді до 9 травня у москві.

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