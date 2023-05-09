Парад боягузтва і страху: Данілов пояснив, чому захід "побєдобєсія" тривав лише 40 хвилин
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав "парад перемоги" у москві - парадом боягузтва та страху, а також пояснив, чому тривав він лише 40 хвилин, передає УНН.
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"росія подала заявку до «Книги рекордів Гіннеса» про найкоротший військовий парад. Захід «побєдобєсія» на «червоній площі» на москві тривав приблизно 40 хвилин і став найкоротшим із 1941 року. Парад боягузтва і страху. Страх – головна причина, що змусила кремлівську зграю якомога швидше бігти назад до бункерної нори", - написав Данілов на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, страх – це пожиттєвий український подарунок путіну та його угрупованню.
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Нагадаємо
Парад до 9 травня в москві тривав близько 45 хвилин і пройшов без повітряної частини - і про її скасування заздалегідь не повідомлялося. Під час параду Червоною площею, за даними росЗМІ, проїхали радянські танки Т-34 та Т-85, ракетні комплекси "Ярс", С-400 та "Іскандер-М".
Промова російського диктатора володимира путіна - "гротескне збочення" та "спотворення історії", оцінили у Sky News з посиланням на аналіз редактора з міжнародних справ Домініка Вагорна його заяви на параді до 9 травня у москві.