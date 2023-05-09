Аморальний крок та зневага до українців: у МЗС відреагували на участь лідерів шести країн у російському параді
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Участь президентів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану та прем'єр-міністра Вірменії у параді в москві 9 травня є аморальним та недружнім кроком щодо України, а також виявом зневаги до українців. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
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"Звернули увагу на участь у заході на Червоній площі в Москві 9 травня прем'єр-міністра Вірменії, президентів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану... Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав в публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв'язанням війни в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу", - йдеться в заяві.
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У міністерстві зауважили, що під час заходу президент рф володимир путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння воєнних злочинів, виправдовував вбивства українців, знищення українських міст та сіл, викрадення українських дітей та репресії проти мешканців захоплених українських територій.
Учасникам параду також продемонстрували російську військову техніку, яка десятий рік поспіль бере участь в неспровокованій агресивній війні росії проти України, наголосило відомство.
"Народи Центральної Азії та Кавказу внесли неоціненний вклад в перемогу над нацизмом 78 років тому. Вони не заслуговують на долю бути використаними зараз Кремлем для участі в фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом", - підсумувало МЗС.
Нагадаємо
Парад до 9 травня в москві тривав близько 45 хвилин і пройшов без повітряної частини - і про її скасування заздалегідь не повідомлялося. Під час параду Червоною площею, за даними росЗМІ, проїхали радянські танки Т-34 та Т-85, ракетні комплекси "Ярс", С-400 та "Іскандер-М".
Промова російського диктатора володимира путіна - "гротескне збочення" та "спотворення історії", оцінили у Sky News з посиланням на аналіз редактора з міжнародних справ Домініка Вагорна його заяви на параді до 9 травня у москві.
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