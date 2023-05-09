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Аморальный шаг и пренебрежение к украинцам: в МИДе отреагировали на участие лидеров шести стран в российском параде

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Участие президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана и премьер-министра Армении в параде в москве 9 мая является аморальным и недружественным шагом в отношении Украины, а также проявлением пренебрежения к украинцам. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

Цитата

"Обратили внимание на участие в мероприятии на Красной площади в москве 9 мая премьер-министра Армении, президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана... Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии рядом с военным преступником, который щеголяет развязыванием войны в Европе в масштабах, неизвестных со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг в отношении Украины, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу", - говорится в заявлении.

Детали

В министерстве отметили, что во время мероприятия президент рф владимир путин, который разыскивается международным правосудием за совершение военных преступлений, оправдывал убийства украинцев, уничтожение украинских городов и сел, похищение украинских детей и репрессии против жителей захваченных украинских территорий. 

Участникам парада также продемонстрировали российскую военную технику, которая десятый год подряд участвует в неспровоцированной агрессивной войне россии против Украины, отметило ведомство.

"Народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад. Они не заслуживают судьбы быть использованными сейчас Кремлем для участия в фальшивом действе, которое не имеет ничего общего с подвигом победителей над нацизмом", - подытожил МИД.

Напомним

Парад к 9 мая в москве длился около 45 минут и прошел без воздушной части - и о ее отмене заранее не сообщалось. Во время парада по Красной площади, по данным росСМИ, проехали советские танки Т-34 и Т-85, ракетные комплексы "Ярс", С-400 и "Искандер-М".

Речь российского диктатора владимира путина - "гротескное извращение" и "искажение истории", оценили в Sky News со ссылкой на анализ редактора по международным делам Доминика Вагорна его заявления на параде к 9 мая в Москве.

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