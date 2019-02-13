Папа Римский обвинил Мадуро в несоблюдении обязательств
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Папа Римский Франциск ответил на запрос президента Венесуэлы Николаса Мадуро о посередничестве в противостоянии власти и оппозиции. В своем ответе Папа назвал Мадуро не президентом, а господином, сообщает УНН со ссылкой на издание Corriere della Sera.
В своем ответе Франциск придерживался дипломатической сдержанности и призвал избегать кровопролития, однако его тон продемонстрировал негативное отношение к Мадуро, чьи действия идут вразрез со словами.
"К сожалению, каждое (решение венесуэльского кризиса, - ред.) было прервано, потому что то, что согласовывалось на встречах, не сопровождалось конкретными жестами для выполнения соглашений", - отметил понтифик, резюмируя, что действия Мадуро опровергли добрые намерения в письменной форме.
По мнению Франциска, все попытки решить венесуэльской кризис мирным путем встретили сопротивление со стороны режима Мадуро.
Как отмечает издание, в целом позиция Папы способствует признанию новым президентом страны Хуана Гуайдо, которого поддерживают США и Европа.
Как сообщал УНН, Папа Римский Франциск заявил о готовности выступить посредником в урегулировании конфликта власти и оппозиции в Венесуэле, когда к нему обратился с соответствующей просьбой действующий президент Николас Мадуро.
После этого с запросом о помощи в Ватикан обратился и лидер оппозиции Хуан Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом в связи с отсутствием легитимности в правлении Николаса Мадуро.
Напомним, 10 января Николас Мадуро начал свой второй срок на посту президента Венесуэлы. Национальная ассамблея, в которой преобладают представители оппозиции, считает этот срок нелегитимным, а Мадуро - узурпатором.
Во время массовых протестов в Венесуэле, которые начались 22 января 2019 года, председатель Национальной Ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным и.о. президента страны. Выступая 23 января перед протестующими, Гуайдо подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от диктатуры и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.