Папа Римський звинуватив Мадуро у недотриманні зобов'язань

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Папа Римський Франциск відповів на запит президента Венесуели Ніколаса Мадуро про посередницство у протистоянні влади та опозиції. У своїй відповіді Папа назвав Мадуро не президентом, а паном, повідомляє УНН з посиланням на видання Corriere della Sera.

У своїй відповіді Франциск дотримався дипломатичної стриманості та закликав уникати кровопролиття, проте його тон продемонстрував негативне відношення до Мадуро, чиї дії йдуть врозріз із словами.

"Нажаль, кожне (рішення венесуельскої кризи, - ред.) було перерване, тому що те, що узгоджувалось на зустрічах, не супроводжувалося конкретними жестами для виконання угод", - зазначив понтифік, резюмуючи, що дії Мадуро спростували добрі наміри у письмовій формі.

На переконання Франциска, всі спроби вирішити венесуельську кризу мирним шляхом зустріли опір з боку режиму Мадуро.

Як зазначає видання, в цілому позиція Папи сприяє визнанню новим президентом країни Хуана Гуайдо, якого підтримують США та Європа.

Як повідомляв УНН, Папа Римський Франциск заявив про готовність виступити посередником у врегулюванні конфлікту влади та опозиції у Венесуелі, коли до нього звернувся з відповідним проханням діючий президент Ніколас Мадуро

Після цього із запитом про допомогу до Ватикану звернувся і лідер опозиції Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом у зв'язку з відсутністю легітимності в правлінні Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, 10 січня Ніколас Мадуро почав свій другий термін на посту президента Венесуели. Національна асамблея, в якій переважають представники опозиції, вважає цей термін нелегітимним, а Мадуро - узурпатором.

Під час масових протестів у Венесуелі, які розпочалися 22 січня 2019 року, голова Національної Асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим в.о. президента країни. Виступаючи 23 січня перед протестувальниками, Гуайдо підкреслив, що йде на ризикований крок, рятуючи Каракас від диктатури і відновлюючи конституційний порядок. На знак підтримки Гуайдо на вулиці Каракаса вийшли тисячі його прихильників.

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