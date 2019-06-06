Папа Римский встретится с Путиным 4 июля

"Папа примет Путина 4 июля", - пишет агентство.



Ранее на этой неделе американские СМИ сообщали, что президент Путин встретится с Папой Франциском в первую неделю июля – это станет их третьей встречей.



Впервые два лидера встретились 25 ноября 2013 года, а затем снова 10 июня 2015 года.



Хотя повестка дня их частного разговора неизвестна, источники из Ватикана сообщали, что обсуждать будут ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке. Также ожидается обсуждение Венесуэлы.



Как сообщал УНН, ранее Папа Римский Франциск созвал в Ватикане 5-6 июля верховного архиепископа и членов Постоянного синода и митрополитов Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ).