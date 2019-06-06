Папа Римський зустрінеться з Путіним 4 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Папа Римський Франциск зустрінеться з Президентом Росії Володимиром Путіним 4 липня. Про це, посилаючись на представників Ватикану, пише AFP, передає УНН.
"Папа прийме Путіна 4 липня", - пише агентство.
Раніше на цьому тижні американські ЗМІ повідомляли, що президент Путін зустрінеться з Папою Франциском в перший тиждень липня - це стане їх третьої зустріччю.
Вперше два лідера зустрілися 25 листопада 2013 року, а потім знову 10 червня 2015 року.
Хоча порядок денний їх приватної розмови невідомий, джерела з Ватикану повідомляли, що обговорювати будуть ситуацію в Україні і на Близькому Сході. Також очікується обговорення Венесуели.
Як повідомляв УНН, раніше Папа Римський Франциск скликав у Ватикані 5-6 липня верховного архієпископа і членів Постійного синоду і митрополитів Української греко-католицької церкви (УГКЦ).