Папа Римський зустрінеться з Путіним 4 липня

"Папа прийме Путіна 4 липня", - пише агентство.



Раніше на цьому тижні американські ЗМІ повідомляли, що президент Путін зустрінеться з Папою Франциском в перший тиждень липня - це стане їх третьої зустріччю.



Вперше два лідера зустрілися 25 листопада 2013 року, а потім знову 10 червня 2015 року.



Хоча порядок денний їх приватної розмови невідомий, джерела з Ватикану повідомляли, що обговорювати будуть ситуацію в Україні і на Близькому Сході. Також очікується обговорення Венесуели.



Як повідомляв УНН, раніше Папа Римський Франциск скликав у Ватикані 5-6 липня верховного архієпископа і членів Постійного синоду і митрополитів Української греко-католицької церкви (УГКЦ).