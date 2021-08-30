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Папа Римский рассказал, что во время его последней госпитализации его жизнь спас медбрат

Папа Римский рассказал, что во время его последней госпитализации его жизнь спас медбрат

Киев  •  УНН

 • 20231 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Папа Римский Франциск, в начале июля перенесший операцию на кишечнике, рассказал, что медбрат спас ему жизнь. Об этом сообщила в понедельник испанская радиостанция Cope, взявшая у понтифика интервью, полная версия которого должна выйти в среду, пишет УНН.

Детали

“Один из медбратьев, человек с большим опытом, спас мне жизнь. Во второй раз мою жизнь спасает медбрат: первый был в 1957 году (по всей вероятности, речь идет об операции на легком)”, — сообщил Франциск. В приведенном отрывке интервью не уточняется, как и при каких обстоятельствах понтифику спасли жизнь. На вопрос о собственном самочувствии Франциск ответил, что “все еще жив”.

Он добавил, что всегда, когда Папа Римский болеет, “раздувается ветерок или ураган о конклаве (закрытом собрании кардиналов, которое проходит после смерти прежнего понтифика и посвящено выборам нового)”.

Ранее

23 августа итальянская газета Libero сообщила, что Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья. В издании утверждалось, что в ватиканских кругах все чаще звучат предположения о приближающемся конклаве. Газета обратила внимание на то, что в декабре понтифику исполнится 85 лет — столько же было его предшественнику Бенедикту XIV, когда тот отрекся от престола.

В начале июля 84-летний Франциск перенес операцию на кишечнике под общим наркозом. Хирургическое вмешательство произошло в больнице имени Агостино Джемелли в Риме. Как СМИ сообщал источник, от состояния Папы Римского будет зависеть его поездка в Венгрию и Словакию, запланированная на 12-15 сентября. Пока эта поездка подтверждена.

Франциск, несмотря на то, что еще в 1957 году ему была удалена часть легкого после сложной пневмонии, отличается достаточно крепким здоровьем. В последнее время он жалуется только на боли в ногах. В период Рождества и Нового года понтифик отменил ряд мероприятий из-за воспаления седалищного нерва. В конце февраля 2020 года в момент начала пандемии у него была сильная простуда.

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