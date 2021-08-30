Папа Римський розповів, що під час його останньої госпіталізації його життя врятував медбрат

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“Один з медбратів, людина з великим досвідом, врятував мені життя. Вдруге моє життя рятує медбрат: перший був в 1957 році (ймовірно, мова йде про операції на легенях)”, — повідомив Франциск. У наведеному уривку інтерв’ю не уточнюється, як і за яких обставин понтифіку врятували життя. На питання про власне самопочуття Франциск відповів, що “все ще живий”.

Він додав, що завжди, коли Папа Римський хворіє, “роздувається вітерець або ураган про конклав (закриті збори кардиналів, які проходить після смерті колишнього понтифіка і присвячено виборам нового)”.

Раніше

23 серпня італійська газета Libero повідомила, що Папа Римський Франциск може відректися від престолу за станом здоров’я. У виданні стверджувалося, що у ватиканських колах все частіше звучать припущення про наближення конклаву. Газета звернула увагу на те, що в грудні понтифіку виповниться 85 років — стільки ж було його попередникові Бенедикту XIV, коли той відрікся від престолу.

На початку липня 84-річний Франциск переніс операцію на кишечнику під загальним наркозом. Хірургічне втручання відбулося в лікарні імені Агостіно Джемеллі в Римі. Як ЗМІ повідомляло джерело, від стану Папи Римського буде залежати його поїздка в Угорщину і Словаччину, запланована на 12-15 вересня. Поки ця поїздка підтверджена.

Франциск, незважаючи на те, що ще в 1957 році йому була видалена частина легені після складної пневмонії, відрізняється досить міцним здоров’ям. Останнім часом він скаржиться тільки на болі в ногах. В період Різдва і Нового року понтифік скасував ряд заходів через запалення сідничного нерва. В кінці лютого 2020 року в момент початку пандемії у нього була сильна застуда.