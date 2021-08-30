Папа Римський розповів, що під час його останньої госпіталізації його життя врятував медбрат

ukru
17 березня, 19:38 • 101009 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 126412 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 183439 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 157179 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 155955 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 163124 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 179882 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150298 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159440 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176158 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 40313 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 50636 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 34746 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 21036 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 54574 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 183449 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 163425 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 260167 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 256230 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 384221 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 62264 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 71023 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 68901 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 101965 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 112011 перегляди
Актуальне
Папа Римський розповів, що під час його останньої госпіталізації його життя врятував медбрат

Папа Римський розповів, що під час його останньої госпіталізації його життя врятував медбрат

Київ • УНН

 • 20243 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Папа Римський Франциск, який на початку липня переніс операцію на кишечнику, розповів, що медбрат врятував йому життя. Про це повідомила в понеділок іспанська радіостанція Cope, яка взяла у понтифіка інтерв’ю, повна версія якого повинна вийти в середу, пише УНН.

Деталі

“Один з медбратів, людина з великим досвідом, врятував мені життя. Вдруге моє життя рятує медбрат: перший був в 1957 році (ймовірно, мова йде про операції на легенях)”, — повідомив Франциск. У наведеному уривку інтерв’ю не уточнюється, як і за яких обставин понтифіку врятували життя. На питання про власне самопочуття Франциск відповів, що “все ще живий”.

Він додав, що завжди, коли Папа Римський хворіє, “роздувається вітерець або ураган про конклав (закриті збори кардиналів, які проходить після смерті колишнього понтифіка і присвячено виборам нового)”.

Раніше

23 серпня італійська газета Libero повідомила, що Папа Римський Франциск може відректися від престолу за станом здоров’я. У виданні стверджувалося, що у ватиканських колах все частіше звучать припущення про наближення конклаву. Газета звернула увагу на те, що в грудні понтифіку виповниться 85 років — стільки ж було його попередникові Бенедикту XIV, коли той відрікся від престолу.

На початку липня 84-річний Франциск переніс операцію на кишечнику під загальним наркозом. Хірургічне втручання відбулося в лікарні імені Агостіно Джемеллі в Римі. Як ЗМІ повідомляло джерело, від стану Папи Римського буде залежати його поїздка в Угорщину і Словаччину, запланована на 12-15 вересня. Поки ця поїздка підтверджена.

Франциск, незважаючи на те, що ще в 1957 році йому була видалена частина легені після складної пневмонії, відрізняється досить міцним здоров’ям. Останнім часом він скаржиться тільки на болі в ногах. В період Різдва і Нового року понтифік скасував ряд заходів через запалення сідничного нерва. В кінці лютого 2020 року в момент початку пандемії у нього була сильна застуда.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами