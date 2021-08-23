ЗМІ: Папа Римський Франциск може відректися від престолу за станом здоров'я

Деталі

У ватиканських колах все частіше звучать припущення про наближення конклаву, стверджує газета. Видання звертає увагу на те, що в грудні понтифіку виповниться 85 років — стільки ж було його попередникові Бенедикту XVI, коли той відрікся від престолу.

У липні 84-річний Франциск переніс операцію на кишечнику під загальним наркозом. Як повідомляв ЗМІ джерело, від стану Папи Римського буде залежати його поїздка в Угорщину і Словаччину, запланована на 12-15 вересня. Поки ця поїздка підтверджена.

Доповнення

Франциск, незважаючи на те, що ще в молодості йому була видалена частина легкого після складної пневмонії, відрізняється досить міцним здоров’ям. Останнім часом він скаржиться тільки на болі в ногах. У період Різдва і Нового року понтифік скасував ряд заходів через запалення сідничного нерва. В кінці лютого 2020 року в момент початку пандемії у нього була сильна застуда.

19 серпня 2014 року Франциск зізнався журналістам, що він, як і його попередник, може зректися престолу з вагомих причин, наприклад, через проблеми зі здоров’ям. Глава Римсько-католицької церкви вважає, що 94-річний Бенедикт XVI, нині “Папа Римський на спокої”, “відкрив дорогу почесним папам” і буде “не останнім в цьому списку”.

В одному з рідкісних інтерв’ю Бергольо відводив собі “років п’ять”. Понтифікат Франциска триває вже дев’ятий рік.